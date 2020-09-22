За похищение в ЛНР гражданина Италии Андреа Пальмери украинским диверсантам пообещали 15 тысяч долларов

Сергей Лукьяненко в случае неудачи с похищением должен был убить Андреа Пальмери. Фото: Скриншот видео МВД ДНР

Сотрудники МВД ЛНР задержали в Луганске бывшего военнослужащего ДНР с подельником, которые по заданию СБУ готовили похищение жителя Республики, гражданина Италии, предпринимателя и общественного деятеля Андреа Пальмери. За это диверсантам обещали вознаграждение в 15 тысяч долларов. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

- У меня был куратор Тарас. Он предложил похитить человека на территории ЛНР. Я начал подбирать людей для выезда. На полигоне мы проходили минно-саперное дело, огнестрельное, физподготовку, - рассказал задержанный Сергей Лукьяненко.

Спецслужбы Украины завербовали Лукьяненко еще в 2016 году, когда он служил в Народной милиции ДНР. По заданию СБУ он за деньги собирал и передавал данные о военнослужащих. Потом, испугавшись, что будет разоблачен, ушел со службы и поступил в институт, после - устроился в военную прокуратуру ДНР, где до 2018 года продолжил шпионскую деятельность.

Затем агент СБУ выехал на Украину, где в СМИ рассказал о своих «подвигах». Более того, за вознаграждение вел агитацию среди военнослужащих республик Донбасса, чтобы они «возвращались в Украину».

Однако кураторы СБУ вновь направили Лукьяненко на задание, хотя он и был «засвечен». Несколько дней Лукьяненко со своим земляком и одноклассником Ярославом Калистратовым вели наблюдение за Андреа Пальмери. Выбрав момент, они должны были вколоть Пальмери сильнодействующий анальгетик и в бессознательном состоянии доставить к Северскому Донцу для переправки на украинскую территорию.

- Нам сказали, если не получится его забрать, нужно его ликвидировать, - рассказал Лукьяненко на допросе.

Диверсантов задержали. У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами.

Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет отметил, что данные действия являются очередным нарушением Киевом Минских соглашений.

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