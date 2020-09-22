Студентам будут доплачивать: В ДНР можно учиться на госслужащего по договору о целевом обучении

Денис Пушилин подписал документ, который позволит привлечь молодые кадры на госслужбу. Фото: denis-pushilin.ru

Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 333 от 22 сентября 2020 года «О подготовке кадров для государственной гражданской службы Донецкой Народной Республики по договорам о целевом обучении». Документ опубликован на сайте руководителя государства.

Указом утвержден порядок заключения договора о целевом обучении между государственным органом и гражданином ДНР с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы ДНР. Немаловажный момент для будущих госслужащих – во время учебы им будут доплачивать помимо стипендии. Впрочем, суммы доплат документом не оговариваются.

Заключить договор может не каждый желающий. Для этого надо пройти конкурс. В указе обговариваются его условия. Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

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