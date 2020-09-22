Коронавирус в ЛНР: В Республике введены новые ограничения в связи с угрозой распространения COVID-19

В ЛНР усилят контроль за ношением масок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для предотвращения распространения COVID-19 в ЛНР Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР ввела новые ограничительные меры. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства.

С 21 сентября и до особого распоряжения запрещено проводить культурно-массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях Республики. Также ЧСПК утвердила требования по предупреждению распространения COVID-19 в театрах и концертных залах.

Решением комиссии был усилен контроль за исполнением указа Главы ЛНР «О введении режима повышенной готовности» в вопросе обязательства работодателей измерять температуру тела у сотрудников до начала рабочего дня (с обязательным отстранением от работы тех, у кого повышена температура), а также обеспечить ношение сотрудниками масок и их смену каждые четыре часа.

Тем временем, в Республике фиксируют растущий уровень заболеваемости вирусной пневмонией и ОРВИ. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Славяносербском районе, Ровеньках, Свердловске и Антраците.

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