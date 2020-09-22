Водопроводные сети готовят к зиме. Фото: КП «Вода Донбасса»

23 сентября в трех районах Донецка отключат воду. По информации госпредприятия «Вода Донбасса», будет остановлен водопроводный узел «Куйбышевский» - в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к зиме.

С 8 часов 23 сентября до 8 часов 24 сентября без холодного водоснабжения останутся потребители трех районов Донецка:

- Весь Куйбышевский район, кроме I и II Админплощадок.

В Ленинском районе:

- многоквартирные дома: пр. Ленинский, д. 1-43, ул. Стадионная, д. 2-42, ул. Оборонная, д. 1-16, ул. Полководческая, д. 8-12, ул. Куйбышева, д. 1-57, ул. Кирова, д. 1-56, ул. Днепродзержинская, ул. Аравийская, ул. Спортивная, ул. Тушинская, ул. Прокатчиков, ул. Антоновича, ул. Ионова, ул. Луговцова, ул. Воровского, ул. Стендаля;

- частный сектор: пос. Нестеровка, пос. Александровка, пос. Закоп, пос. Ларинка, пос. Красный Пахарь.

В Киевском районе:

- многоквартирные дома: микрорайон «Привокзальный -1, 2» (ул. Артема, 192-210б, ул. Куйбышева, 242-260а), ул. Артема, 193, 193a, 193б;

- частный сектор: пос. «3-й Восточный» (ул. Куинджи, ул. Путиловская, ул. Велозаводская, ул. Локомотивная, ул. Садово-Набережная, ул. Артековская, ул. Коминтерна, ул. Тихая, ул. Новосенная, ул. Фабзаучная, ул. Революционная, ул. Панкратовой, ул. Каунасская, ул. Дубровинского), пос. «Пристанционный» (ул. Горная, ул. Советской Армии, ул. Сочинская, ул. Товарная, пер. Костюшко, пер. Осетинский, пер. Колхидный), ул. Орбиты, ул. Зинина, ул. Гранатная, ул. Благонравова, ул. Сормовская, ул. Крутая, ул. Благоева, ул. Долинная, ул. Горновая, ул. Курганская.

Жителей просят сделать запас воды.

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