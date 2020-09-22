Украинские морпехи из 36-й бригады обстреляли из гранатомета Ленинское на юге ДНР

По Ленинскому украинские морпехи стреляют из АГС. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские солдаты из 36-й бригады морской пехоты сегодня обстреляли из автоматического гранатомета село Ленинское на юге ДНР.

- В 10:05 армия Украины обстреляла село Ленинское. Были выпущены три гранаты из АГС, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Кстати, вчера ВСУ дважды открывали огонь из АГС по территории ДНР. Под обстрелы попали села Заиченко и Ленинское. По данным Народной милиции Республики, обстрелы велись с целью помешать работе патруля миссии ОБСЕ.

Кроме того, во второй половине дня украинские военнослужащие сбросили боеприпасы с беспилотника в районе села Григоровка вблизи линии соприкосновения на юге ДНР. Также в нарушение договоренностей ВСУ проводили инженерные работы на позициях вблизи подконтрольного Киеву села Водяное.

Такое вот перемирие в Донбассе по-украински.

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