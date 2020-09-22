Коронавирус в ДНР: Пятеро жителей Республики умерли за сутки от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболели 23 жителя, а пятеро – умерли. За это время 340 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлено 23 случая заболевания COVID-19. Коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 3040. На лечении сейчас находятся 897 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 1964 человека. Из них 340 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 5 летальных случаев – умерли мужчины в возрасте 89, 55, 61 и 57 лет и женщина в возрасте 55 лет.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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