«Эти жертвы не напрасны!» Под Горловкой открыли мемориал 15 жителям, погибших от обстрелов украинской армии

Мемориал представляет собой каменную глыбу около 1,5 метра в высоту. Фото: Администрация Горловки

Памятник погибшим жителям горловского поселка Зайцево открыли 21 сентября - в Международный день мира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Горловки.

- Мемориал представляет собой каменную глыбу около 1,5 метра в высоту. С разных сторон из камня выступают кованые розы, на верхушке – россыпь из цветов, как бы произрастающих сквозь снаряд. На фасаде табличка с надписью «В память о погибших жителях поселка Зайцево в войне на Донбассе», - говорится в сообщении.

Памятник установлен в центральной части поселка, он был заложен по инициативе и частично на пожертвования местных жителей. В церемонии открытия приняли участие мэр Горловки Иван Приходько и глава администрации Зайцево Владислав Черкашин.

В церемонии открытия принял участие мэр Горловки Иван Приходько. Фото: Администрация Горловки

- Вы шесть лет держите оборону. Вы, мирные люди, выполняете свой долг. Я преклоняюсь перед вами. Мы должны помнить погибших, понимать, что эти жертвы не напрасны, - обратился Иван Приходько к жителям поселка.

Напомним, Зайцево расположено на севере Горловки. Поселок разделен надвое линией фронта. За время конфликта от обстрелов ВСУ в Зайцево погибли 15 мирных жителей, 20 получили ранения.

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