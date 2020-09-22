Коронавирус в ЛНР: В школах разрешили вводить карантин из-за угрозы COVID-19 и ОРВИ

Школьники ЛНР могут снова перейти на дистанционное обучение. Фото: minobr.su

Глава ЛНР Леонид Пасечник на совещании с главами администраций регионов Республики поручил им при необходимости ввести карантин в образовательных учреждениях в связи с угрозой распространения коронавирусной и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Республики.

- Чтобы ситуация с заболеваемостью не вышла из-под контроля, вам необходимо ежедневно осуществлять мониторинг уровня заболеваемости в образовательных учреждениях и при необходимости вводить карантинные меры, – сказал Пасечник.

Тем временем, в Республике фиксируют растущий уровень заболеваемости вирусной пневмонией и ОРВИ. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в Славяносербском районе, Ровеньках, Свердловске и Антраците.

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