Погода в Донецке на день: Прогнозируются заморозки до одного градуса мороза в воздухе

День пройдет без осадков Фото: Екатерина Сорока

Во вторник, 22 сентября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет местами теплой, местами прохладной. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 24 градусов выше нуля.

- Весь день небо в Донецке будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием, - говорится в сообщении синоптиков

Прогнозируются заморозки до одного градуса мороза в воздухе и очень высокая пожарная опасность

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 4 градусов тепла, днем столбик термометра поднимется – до 24 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует 19 градусов тепла.

Скорость ветра до 2,1 метров в секунду.

Народный прогноз погоды: 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет.