«Намеревались вынудить миссию ОБСЕ прервать патрулирование» В НМ ДНР рассказали о целях утренних обстрелов с украинской стороны

ВСУ пытались вынудить сотрудников ОБСЕ прекратить мониторинг и покинуть опасную зону Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром, 21 сентября, вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали поселки Заиченко и Ленинское, что в Новоазовском районе на юге ДНР.

В Управлении Народной милиции Республики рассказали о целях провокаций с украинской стороны.

- Неприцельный обстрел с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ был связан с нахождением в данном районе патруля миссии ОБСЕ. Его целью было вынудить сотрудников ОБСЕ прекратить мониторинг и покинуть опасную зону, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробности)