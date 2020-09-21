Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

«Намеревались вынудить миссию ОБСЕ прервать патрулирование» В НМ ДНР рассказали о целях утренних обстрелов с украинской стороны

Сегодня утром киевские силовики открывали огонь по поселкам Заиченко и Ленинское
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий
ВСУ пытались вынудить сотрудников ОБСЕ прекратить мониторинг и покинуть опасную зону

ВСУ пытались вынудить сотрудников ОБСЕ прекратить мониторинг и покинуть опасную зону

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Утром, 21 сентября, вооруженные формирования Украины дважды открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали поселки Заиченко и Ленинское, что в Новоазовском районе на юге ДНР.

В Управлении Народной милиции Республики рассказали о целях провокаций с украинской стороны.

- Неприцельный обстрел с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ был связан с нахождением в данном районе патруля миссии ОБСЕ. Его целью было вынудить сотрудников ОБСЕ прекратить мониторинг и покинуть опасную зону, - рассказали в оборонном ведомстве ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевские силовики обстреляли Калиново в ЛНР

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробности)

Украинский кризис