Прямая линия с Денисом Пушилиным 22 сентября 2020 года: Главе ДНР поступило больше полутора тысяч вопросов

Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На прямую линию с Денисом Пушилиным 22 сентября 2020 года от жителей Донбасса уже поступило больше полутора тысяч вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 21 сентября, на сайт Главы ДНР поступило более 1,5 тысячи вопросов, которые касаются подготовки к осенне-зимнему периоду, ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития малого и среднего бизнеса, модернизации угольной отрасли, социальной защиты военнослужащих и много другого, - говорится в сообщении.

Напомним, что прямая линия с Денисом Пушилиным пройдет во вторник, 22 сентября. Она будет проходить в телевизионном формате. Начало запланировано на 19.00.

Вопросы нужно отправлять в текстовом формате на сайт Главы ДНР через форму «Обратиться».

Прямая линия будет транслироваться по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

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