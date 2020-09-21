«Доверил ключи от квартиры»: Житель Горловки украл у соседа телевизор

Похитителю грозит уголовный срок. Фото: facebook.com/Gorlovka

В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что в Калининском районе Горловки задержан горожанин, который похитил у своего соседа телевизор.

- Ранее судимый злоумышленник вновь будет привлечен к уголовной ответственности, - отметили в МВД ДНР.

Полицейские выяснили, что сосед фигуранта попросил мужчину в свое отсутствие подключить интернет, для чего передал ключи от своей квартиры. Воспользовавшись возможностью, обвиняемый похитил телевизор.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 164 УК ДНР (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), - сообщила следователь СО Калининского РО ГГУ МВД ДНР Елена Окладникова. - Фигурант в полном размере возместил причиненный потерпевшему ущерб.

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