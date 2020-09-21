Коммунальники ДНР получили партию новой спецтехники

Техника отправилась в Новоазовский и Старобешевский районы, Амвросиевку и Горловку. Фото: Минстрой ДНР

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики сообщили, что городские и районные администрации ДНР получили шесть единиц новой специализированной техники.

- В рамках продолжения выполнения поручения Главы ДНР Дениса Пушилина по пополнению парка специализированной техники на базе подведомственного Минстрою ДНР ГП «Вода Донбасса» сегодня состоялась передача шести единиц специализированных машин представителям городских и районных администраций, - говорится в сообщении ведомства.

В Минстрое Республики рассказали, что в Новоазовский район распределены баровая установка и фронтальный погрузчик.

В Старобешевский – баровая установка и экскаватор, еще два фронтальных погрузчика отправлены в Горловку и Амвросиевку, - рассказали в министерстве.

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