За неделю в Донецке родились 27 девочек и 29 мальчиков

В общем в Донецке и Луганске родились 107 малышей
Фото: Анастасия АКСЯНОВА
За неделю, с 14 по 20 сентября в столице Донецкой Народной Республики появились на свет 56 малышей. Об этом сообщили в администрации города.
- Родились 27 девочек и 29 мальчиков, - рассказали в мэрии.
В донецкой городской администрации отметили, что в семье из Ленинского района города – двойня мальчиков.
За этот же период в столице Луганской Народной Республике на свет появился 51 малыш.
- За неделю в Луганске родились 24 мальчика и 27 девочек, – говорится в сообщении горадминистрации. - Максимальный вес новорожденного составил 4 килограмма 450 граммов, минимальный – 2 килограмма 100 граммов.
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