ДТП в Мариуполе: Водитель «Форда» влетел в остановку

Водитель не справился с управлением. Фото: DTP.Mariupol

За день в Мариуполе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Одно из них случилось утром в Кальмиусском районе по улице Гоголя.

- 42-летний водитель автомобиля Ford Scorpio не справился с управлением на мокром бетоне и въехал в остановочный павильон, - рассказывают в полиции. - В результате аварии пострадали две женщины, которые находились на остановке. Инспекторы вместе с медиками оказали пострадавшим необходимую помощь.

Второе ДТП произошло на пересечении улиц Таганрогской и Украинского казачества.

- По предварительной информации, велосипедист начал поворачивать налево с правого ряда и столкнулся с автомобилем Део, который двигался в попутном направлении в левом ряду. В результате ДТП пострадал 81-летний велосипедист. Мужчину госпитализировали, - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никто так не нуждается в отпуске, как тот, кто только что с него вернулся» - донецкий психотерапевт

Специалист рассказал «КП» как с этим справиться (подробности)