НМ ЛНР: Командование «ООС» продолжает использовать действующее перемирие для проведения инженерных работ

Киевские силовики продолжают проводить инженерные работы. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в ходе дооборудования позиций киевских силовиков у линии соприкосновения в районе Золотого-4 произошел взрыв.

Отмечается, что взрыв произошел в зоне ответственности 10-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады.

- Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте происшествия работает командование бригады и рабочая группа военной службы правопорядка, - рассказали в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте.

- Командование так называемой «ООС» продолжает использовать действующее перемирие для проведения инженерных работ, - подчернули в Народной милиции ЛНР.

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