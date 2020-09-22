НМ ЛНР: Командование «ООС» продолжает использовать действующее перемирие для проведения инженерных работ

Киевские силовики продолжают проводить инженерные работы. Фото: штаб ООС
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в ходе дооборудования позиций киевских силовиков у линии соприкосновения в районе Золотого-4 произошел взрыв.
Отмечается, что взрыв произошел в зоне ответственности 10-го батальона 30-й отдельной механизированной бригады.
- Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте происшествия работает командование бригады и рабочая группа военной службы правопорядка, - рассказали в НМ ЛНР.
В оборонном ведомстве Республики отметили, что для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте.
- Командование так называемой «ООС» продолжает использовать действующее перемирие для проведения инженерных работ, - подчернули в Народной милиции ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДНР заявили об обстреле с украинской стороны
ВСУ обстреляли поселок на южном направлении (подробности)