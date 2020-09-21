Работа в ДНР 2020: В крупнейшем энергетическом предприятии Республики заявили о 40 открытых вакансиях

Предприятие приглашает на постоянную работу специалистов разных направлений. Фото: пресс-служба Минуглеэнерго ДНР

Для желающих найти работу в ДНР 2020 республиканское предприятие «Энергия Донбасса» объявило о больше сорока открытых вакансиях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

- В связи с проходящей ремонтной кампанией, модернизацией оборудования и перспективным развитием, предприятие приглашает на постоянную работу специалистов разных направлений, гарантируя им своевременную выплату заработной платы и полный социальный пакет, - говорится в сообщении.

Кто требуется:

- электрогазосварщики;

- газорезчики;

- газосварщики;

- машинисты-обходчики по котельному оборудованию;

- маляры;

- штукатуры;

- кровельщики;

- электромонтеры;

- и другие.

- Набор производится для работы в подразделениях предприятия в Донецке, Зугрэсе, поселке Новый Свет Старобешевского района на юге ДНР, рассказали в Минуглеэнерго Республики.

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