Работа в ДНР 2020: В крупнейшем энергетическом предприятии Республики заявили о 40 открытых вакансиях

Предприятие приглашает на постоянную работу специалистов разных направлений. Фото: пресс-служба Минуглеэнерго ДНР
Для желающих найти работу в ДНР 2020 республиканское предприятие «Энергия Донбасса» объявило о больше сорока открытых вакансиях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.
- В связи с проходящей ремонтной кампанией, модернизацией оборудования и перспективным развитием, предприятие приглашает на постоянную работу специалистов разных направлений, гарантируя им своевременную выплату заработной платы и полный социальный пакет, - говорится в сообщении.
Кто требуется:
- электрогазосварщики;
- газорезчики;
- газосварщики;
- машинисты-обходчики по котельному оборудованию;
- маляры;
- штукатуры;
- кровельщики;
- электромонтеры;
- и другие.
- Набор производится для работы в подразделениях предприятия в Донецке, Зугрэсе, поселке Новый Свет Старобешевского района на юге ДНР, рассказали в Минуглеэнерго Республики.
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