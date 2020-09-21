ВСУ выпустили две гранаты по Ленинскому на юге ДНР

Огонь велся с территории села Водяное Фото: Александр КОЦ

Украинская армия вновь открыла огонь по югу ДНР. В этот раз под обстрел попал поселок Ленинское, что в Новоазовском районе. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 11.30 со стороны вооруженных формирований Украины в направлении села Ленинского выпущено две гранаты из АГС, – говорится в сообщении.

В СЦКК рассказали, что огонь велся с территории подконтрольного Киеву села Водяное.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре сообщали об обстреле поселка Заиченко. Огонь так же велся с территории села Водяное.

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