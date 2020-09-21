Киевские силовики обстреляли Калиново в ЛНР

В НМ ЛНР рассказали, что выстрел был неприцельным. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины открыли огонь из РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомет, - Авт.) по поселку Калиново. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- Со стороны позиций первого батальона 24-й бригады с направления населенного пункта Луганское был произведен один выстрел из РПГ-7 в направлении наших позиций в районе населенного пункта Калиново, - рассказывает Осадчий. - Выстрел был неприцельным и не угрожал жизни военнослужащих ЛНР и мирных граждан Республики. Подразделения Народной милиции вели наблюдение за противником, строго придерживаясь условий перемирия, огонь не открывали.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что действия боевиков 24-й бригады в очередной раз подтверждают неспособность командира бригады навести порядок в подразделениях и контролировать выполнение приказа командования о перемирии.

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