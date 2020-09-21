Житель ДНР дал украинскому пограничнику 600 рублей, чтобы проехать на Украину со стороны России

Дончанин вложил в загранпаспорт 600 рублей. Фото: ГПСУ

На пункте пропуска «Меловое», расположенном в подконтрольной Украине Луганской области, задержали жителя ДНР за взятку украинскому пограничнику. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

19 сентября 37-летний мужчина ехал из Донецка на Украину через Россию. Такой маршрут в незалежной считается нарушением – нельзя пересекать границу ДНР и России. За это деяние предусмотрен штраф – обычно он составляет 1700 гривен (4400 рублей). Чтобы «сэкономить» на штрафе, дончанин вложил в загранпаспорт 600 рублей. Но украинского пограничника, видимо, не устроила сумма взятки, к тому в рублях, а не в гривнах.

В итоге дончанин помимо штрафа в 1700 гривен теперь будет отвечать за взятку по статье 369 УК Украины. А это ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Знающие люди советуют не предъявлять украинским пограничникам загранпаспорт, где могут быть отметки о пересечении границы. Также не признаваться, что едете из ДНР или ЛНР. А еще лучше выбирать другой маршрут – через Белгород и Харьков. Там больше шансов «договориться» с украинскими пограничниками.

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