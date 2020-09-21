За все время коронавирус в ДНР выявили у 3017 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новых случаев заражения коронавирусом в ДНР не было выявлено, в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10.00 21 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 3017, - рассказали в Минздраве ДНР.

В здравоохранительном ведомстве Республики отметили, что выздоровели и с дважды отрицательным тестом на коронавирус были выписаны 1624 человек. Зарегистрировано 174 летальных случая. Лечение продолжают 1219 пациентов.

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