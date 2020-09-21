Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 87 жителей

Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 87 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ЛНР выявлен еще у шести жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 9.00 21 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 848, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за все время выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 734 человека.

- За сутки зарегистрирован один летальный случай, - рассказывают в Минздраве Республики. - Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 27 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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