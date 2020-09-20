Министр иностранных дел ЛНР вручил президенту Южной Осетии медаль «90 лет ВДВ»

Владислав Дейнего от имени Главы ЛНР вручил Анатолию Бибилову юбилейную медаль. Фото: МИД ЛНР

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего от имени Главы Республики Леонида Пасечника вручил президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову юбилейную медаль «90 лет ВДВ». Об этом сообщили в МИД ЛНР.

- Награда была вручена во время торжественного собрания, посвященного Дню образования республики, за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества с Луганской Народной Республикой, взаимопомощь и поддержку, а также по случаю 90-летия со дня создания Воздушно-десантных войск, - говорится в сообщении.

В 1988 году будущий президент Южной Осетии поступил в Рязанское училище ВДВ имени Ленинского Комсомола. Был чемпионом училища по армейскому рукопашному бою. По его окончании был распределен в 76-ю Псковскую воздушно-десантную дивизию, в которой в тот момент формировался сводный батальон для миротворческой операции в Южной Осетии. В августе 2008 года принимал активное участие в боевых действиях во время вооруженного конфликта с Грузией. Бибилов - один из тех, кто организовал оборону одного из районов Цхинвала, а потом и зачистку города от грузинских войск.

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