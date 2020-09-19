Погода в Донецке на день: В воскресенье будет ясная погода без осадков

Донецк еще радует зеленью листвы. Фото: Евгении Ка

Сентябрь дончане считают еще одним месяцем лета, настолько тепло бывает в Донбассе. Но осень на то и осень, чтобы нести прохладу и напоминать о грядущей зиме.

Утром 20 сентября в Донецке небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Осадков синоптики не обещают.

Днем температура воздуха достигнет +20, а вечером +7.

20 сентября отмечается день памяти преподобного Луки. По луку определяли предстоящую зиму: если на луковице много "одежки" - быть зиме холодной. Для этого дня характерны моросящие дожди.

Но вскоре тепло вновь вернется в Донбасс и нас ждет еще не одно бабье лето. Уже с 22 сентября начнет теплеть, а к концу недели в Донецке будет +26.

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