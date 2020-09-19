Погода в Луганске на день: В ЛНР 20 сентября в воздухе возможны заморозки

В Донбасс пришел холодный фронт Фото: Илья Богатиков

Температура воздуха в ЛНР 20 сентября будет колебаться, ночью и утром местами возможны заморозки до минус 3 градусов.

- С 21:00 19 сентября до 21:00 20 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до минус 3, днем 15-20 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 18-20 градусов днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 3-5 градусов выше нуля, днем – 18-20 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 16-18 градусов выше нуля днем.

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