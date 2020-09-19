В ДНР обсудили дальнейшее сотрудничество с Южной Осетией

Делегация ДНР приехала в Цхинвал на празднование Дня Республики Южная Осетия. Фото: Народный Совет ДНР

Делегация Донецкой Народной Республики во главе с Председателем Народного Совета (НС) Владимиром Бидёвкой провела переговоры с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым, а также со спикером парламента Республики Южная Осетия Аланом Тадтаевым и его первым заместителем Петром Гассиевым.

- Благодарим вас за приглашение и оказанное радушие. 30 лет независимости – прекрасная дата, это долгий путь, который вы прошли достойно. Вы первыми протянули Донецкой Народной Республике руку помощи, и вам наша ситуация известна не понаслышке, - сказал Владимир Бидевка.

Также удалось обсудить межпарламентское взаимодействие ДНР и Южной Осетии.

- Я уверен, что наши отношения будут крепнуть во всех направлениях. Мы внимательно следим за тем, что происходит в Донецкой Народной Республике. Мы, конечно же, осуждаем действия, которые сегодня предпринимаются со стороны украинской хунты, по-другому ее не назовешь, но я уверен, что то стремление, которое есть у народа Донецкой Народной Республики и у руководства Республики, приведет к нормализации ситуации, – сказал Бибилов.

Напоминаем, Южная Осетия отмечает День Республики 20 сентября.

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