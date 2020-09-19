Украинская армия ведет инженерные работы возле Авдеевки

Дончане стали заложниками этой войны. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили сегодня о проведении новых инженерных работ на позициях вооруженных формирований Украины (ВФУ) на позициях в районе Авдеевки.

- В 18:05 зафиксировано проведение инженерных работ на позициях ВФУ в районе населенного пункта Авдеевка, – сказано в сообщении.

Ранее подобное нарушение допмер было зафиксировано 14 сентября на позициях ВФУ вблизи поселка Шумы под Горловкой.

10 сентября в Донецке сообщили, что Киев сорвал проведение совместной с ДНР и ОБСЕ инспекции в Шумах, целью которой должно было стать установление истинного положения дел с инженерными работами украинской армии в районе. Донецк неоднократно заявлял, что под Горловкой украинские военные в нарушении дополнительных мер контроля перемирия возвели сооружения и продвигали свои укрепления к арке водовода «Северский Донец – Донбасс» (одна из ключевых водных коммуникаций в регионе) с намерением укрепиться под ней.

Киевские силовики снова разместили пять единиц техники в жилых районах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил у села Спорное в ЛНР.

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