В Парке кованых фигур Донецка появилась кинетическая Пальма Мерцалова

Пальму создавали два месяца. Фото: ДАН

Сегодня в Донецке состоялся традиционный XXII фестиваль кузнечного мастерства, который прошел в Парке кованых фигур.

Среди традиционных мероприятий - мастер-классов кузнецов, аллей мастеров, старинного свадебного обряда, дончанам был преподнесен подарок. В парке кованых фигур появилась Пальма Мерцалова.

- Продолжая серию скульптур под общим названием «ХХI век – Время. Состояние. Рок», в этот раз мы создали стилизованную пальму – творческую копию пальмы Мерцалова. В этом году исполняется 125 лет с момента ее создания, - рассказал в эксклюзивном интервью "Комсомолке" основатель Парка кованых фигур Виктор Бурдук. - Мы решили ее оживить и оказалось, что задача эта даже сложнее, чем я предполагал в самом начале. Пальма наша высотой 4 метра. А чтобы заставить трепетать ее листья, создать узлы соединения, шарниры, рассчитать вес, мы даже сотрудничали с профессором ДПИ Сидоровым Владимиром Анатольевичем, он консультировал нас по механике, вместе с ним ломали головы, писали формулы, чтобы воплотить задуманное мною.

Арт-объект стал вторым в серии кинетических фигур в парке, первый был открыт в прошлом году в честь юбилея Донецка.

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