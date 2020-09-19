Правозащитники призвали проинформировать людей за несколько дней до закрытия КПВВ

В условиях карантина осуществить пересечение линии разграничения особенно трудно. Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Люди, которые пересекают линию разграничения, должны быть заблаговременно проинформированы о закрытии КПВВ или изменениях в графике работы – в случае, если такие изменения или ограничения будут вводиться.

- Люди должны быть проинформированы не день в день, а, по крайней мере, за несколько дней, чтобы они могли планировать свою поездку. Чтобы было достаточное количество денег – чтобы они понимали, что в случае внезапного закрытия КПВВ или каких-то ограничений, у них были ресурсы, где жить, за что питаться. Чтобы они не ночевали на КПВВ по несколько дней в палатках ГСЧС, а чтобы все-таки смогли спланировать поездку, – во время пресс-конференции «Влияние карантинных ограничений на работу КПВВ» рассказали правозащитники.

По словам координатора по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Элины Шишкиной, первоочередной задачей властей является четкое информирование населения о том, что происходит на КПВВ, каким образом осуществляется пересечение линии разграничения в условиях карантина. При этом ситуация ухудшается, мы видим рост больных коронавирусом.

С карантином был введен и мораторий на прекращение социальных, пенсионных выплат.

Напоминаем, границы ДНР и ЛНР остаются закрытыми. А въезд со стороны Украины в ДНР только по разрешению штаба "Здорове движение". Все прибывшие в ДНР из Украины подлежат обязательной 2-х недельной обсервации в одном из лечебных учреждений Республики. При этом пребывание, кормление и тестирование на коронавирус производится за счет Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Народной милиции ДНР сообщили подробности подрыва под Горловкой полковника и прапорщика ВСУ

Военные подорвались на украинской мине в районе поселка Шумы (подробнее)