Украина размещает военную технику вблизи жилых районов

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Киевские силовики снова разместили пять единиц техники в жилых районах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС").

- За прошедшие сутки выявлено размещение техники из состава 30-й отдельной механизированной бригады – один зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10" в населенном пункте Спорное, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Из состава 25-й отдельной воздушно-десантной бригады – один бронетранспортер на северной окраине населенного пункта Малиновое; из состава 93-й омбр – одна боевая бронированная машина на окраине населенного пункта Крымское; из состава 24-й омбр – один бронетранспортер в жилом районе населенного пункта Дружба, один бронетранспортер на окраине населенного пункта Мироновский.

Это далеко не первый случай, когда Украина размещает военную технику вблизи жилых домов и препятствует работе наблюдателей зафиксировать это нарушение.

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