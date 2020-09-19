В ЛНР за все время выявлено 834 случая коронавируса

Коронавирус пришел в Республики в конце зимы.
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Медики ЛНР зарегистрировали 834 случая заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.
- Всего по состоянию на 09:00 19 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 834, - говорится в сообщении.
Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 718 человек.
С начала пандемии зарегистрированы 26 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
По-прежнему остаются закрытыми границы между ДНР и ЛНР. А в ДНР со стороны Украины пускают людей только по разрешению штаба "Здоровое движение".
Последний раз в режиме гуманитарного коридора КПВВ «Еленовка» открывался 18 сентября. Пункт расположен на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией и работает по понедельникам и пятницам.
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