В ЛНР за все время выявлено 834 случая коронавируса

Коронавирус пришел в Республики в конце зимы. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Медики ЛНР зарегистрировали 834 случая заражения коронавирусной инфекцией в Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 09:00 19 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 834, - говорится в сообщении.

Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 718 человек.

С начала пандемии зарегистрированы 26 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

По-прежнему остаются закрытыми границы между ДНР и ЛНР. А в ДНР со стороны Украины пускают людей только по разрешению штаба "Здоровое движение".

Последний раз в режиме гуманитарного коридора КПВВ «Еленовка» открывался 18 сентября. Пункт расположен на линии соприкосновения между Донецкой Народной Республикой и подконтрольной Киеву территорией и работает по понедельникам и пятницам.

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