В районе Счастья обнаружены замаскированные фугасные снаряды

Снаряды были заложены украинскими националистами в 2014 году. Фото: Минобороны Украины

Военнослужащие Народной милиции ЛНР при обследовании автодороги в районе строительства контрольно-пропускного пункта на линии соприкосновения в районе Счастья обнаружили фугасные заряды, замаскированные под емкости с топливом.

- В рамках строительства пункта пропуска "Луганск - Счастье" подразделениями Народной милиции ЛНР было проведено дополнительное обследование автодороги в районе строительства пункта пропуска, в ходе которого обнаружены фугасные заряды самодельные, имитированные под емкости с топливом, - сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

Было обнаружено два самодельных фугаса из двухсотлитровых бочек. Они скорее всего были заложены националистическими батальонами в 2014 году.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предупреждали о том, что украинские силовики проводят минирование дороги у Счастья в нарушение дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе.

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