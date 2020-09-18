Погода в Луганске на день: 19 сентября ночью температура воздуха опустится до двух градусов тепла

По предварительному прогнозу 20 – 21 сентября ожидает сильное похолодание Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Луганске 19 сентября будет переменчивой. Большие перепады температуры воздуха днем и ночью, заморозки, сильные порывы ветра и переменная облачность. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

— С 21:00 18 сентября до 21:00 19 сентября на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков; ветер северо-западный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки от нуля до минус 3, днем 13-18 градусов выше нуля, — прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 13-15 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 14-16 градусов днем.

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