В ДНР стартовал необычный музыкальный проект. Фото: Донецкая филармония

Сегодня на железнодорожной станции в Ясиноватой прошел первый концерт в рамках нового музыкального проекта «Зал ожиданий». Проект открыл струнный ансамбль «Дива-квартет», ритм-секция и вокалистка Анастасия Гладыш.

- Ежемесячно на железнодорожной станции города Ясиноватая будут проходить концерты артистов и коллектив Донецкой государственной академической филармонии, - сообщил на своей странице гендиректор Донецкой филармонии Александр Парецкий. – Очередной концерт проекта состоится 27 октября. Начало в 16 часов. Забронировать билеты можно по телефону 071-310-97-30.

Стоимость билета – 100 рублей.

Концерты проходят в зале ожиданий. Фото: Донецкая филармония

Ясиноватская станция - крупнейшая железнодорожная станция и железнодорожный узел Донецкой Железной Дороги. Ее открыли в 1872 году. Интерьер располагает к проведению концертных программ. Сколько тысяч встреч и расставаний произошло на этом вокзале за его почти 150-летнюю историю!

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