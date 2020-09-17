16-летний житель Мариуполя создал шпионский вирус, который продавал желающим за 300 гривен

По месту жительства юного программиста полицейские провели обыск. Фото: НПУ

В подконтрольном Украине Мариуполе 16-летний парень создал шпионский вирус, с помощью которого можно похитить конфиденциальную информацию пользователей Интернета. Свою разработку юноша продавал в мессенджерах. За один экземпляр такого программного обеспечения просил недорого - всего 300 гривен (750 рублей).

- Программа имела фунционал скрытого шпионажа за пользователем и похищала сохраненную конфиденциальную информацию. Вирус был настроен таким образом, чтобы похищенная информация отправлялась письмом на почтовый ящик злоумышленнику, - рассказали в департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

По месту жительства юного программиста полицейские провели обыск. Изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, которые отправлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных, а также их распространение или сбыт»). Молодого человека могут оштрафовать на сумму от 34 тысяч до 68 тысяч гривен (от 87 тысяч до 174 тысяч рублей). А то и вовсе лишить свободы на срок до двух лет.

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