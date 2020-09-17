«Мама была на кухне!» В Краматорске двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа

Ребенка госпитализировали с телесными повреждениями. Фото: krm.gov.ua

В подконтрольном Украине Краматорске 15 сентября двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа. Происшествие случилось в доме по улице Богдана Хмельницкого.

- Мать положила двухлетнего сына спать, а сама была на кухне. Услышав шум, поспешила в комнату. Оказалось, что малыш самостоятельно встал, добрался до открытого окна и, опершись на москитную сетку, выпал с пятого этажа, - рассказали в местной полиции.

Лишь по счастливой случайности ребенок остался жив после падения с такой высоты. Его госпитализировали с телесными повреждениями.

Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Несчастный случай».

С начала года в подконтрольной Киеву Донецкой области это 11-й случай падения ребенка с высоты. Двое детей погибли, 9 травмированы.

Кстати, днем ранее, 14 сентября, подобное происшествие произошло в Доброполье. Там двухлетний мальчик выпал с балкона квартиры на втором этаже. Ребенок играл на балконе, а в это время мать занималась бытовыми делами. Малыша сразу госпитализировали в травматологию.

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