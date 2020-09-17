Коронавирус в ЛНР: В минувшие сутки девять жителей Республики заболели COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В минувшие сутки коронавирусом в ЛНР заболели девять жителей. В то же время один житель умер от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии медики Республики зарегистрировали 24 летальных случая от опасной инфекцией. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 801. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 699 человек. Из них 7 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Напомним, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. Сейчас на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Кобцева разъяснила, почему не состоится обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса

Что сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы (подробнее)