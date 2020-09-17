Коронавирус в ДНР: Трое жителей Республики умерли за сутки от COVID-19

Жители ДНР каждый день умирают от COVID-19 Фото: Андрей АБРАМОВ

Коронавирусом в ДНР в минувшие сутки заболел 41 житель, а трое – умерли. За это время 83 жителя выписали после выздоровления от COVID-19.

- Выявлен 41 случай заболевания COVID-19, из них один - у прибывшего из Украины. В остальных случаях коронавирусная инфекция обнаружена у жителей, которые контактировали с заболевшими ранее. Состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается необходимая помощь, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 2908. На лечении сейчас находятся 1143 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 1594 человека. Из них 83 – в минувшие сутки.

К сожалению, зарегистрированы 3 летальных случая – умерли мужчины в возрасте 67 и 63 лет и женщина в возрасте 76 лет.

Тем временем, коронавирусная инфекция была выявлена у 131 человека, прибывшего из Украины, начиная с 25 июня. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения Республики и получают бесплатное лечение.

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