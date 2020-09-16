Погода в Луганске на день: Утром 17 сентября будет прохладно, а днем жарко

Температура воздуха прогреется до +29 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

По прогнозам синоптиков, погода в Луганской Народной Республике будет теплой. Однако начало дня будет прохладным.

- С 21.00 16 сентября до 21.00 17 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-12, днем 24-29 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 10-12 градусов ночью и 25-27 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 9-11 градусов тепла ночью до плюс 26-28 градусов днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Последняя осень» Владимира Шенделя: В Донецке почтили память знаменитого художника

В столичном «Арт-Донбассе» открылась выставка работ мастера кисти (подробности)