В школах подконтрольного Украине Донбасса уходят на самоизоляцию целыми классами

В школах снова вспомнили о дистанционном обучении. Фото: mariupolrada.gov.ua

В подконтрольной Украине Донецкой области находятся на самоизоляции 28 классов - 619 учеников и 58 работников школ. Таков печальный итог двухнедельной учебы.

Наиболее критическая ситуация в Великоновоселковском районе. Здесь на карантин ушла общеобразовательная школа в поселке Керменчик (до переименования – Октябрьское). В ней насчитывается 11 классов – это 131 ученик и 36 педагогов.

Также по данным пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, ушли на самоизоляцию в Мариуполе 3 класса (97 учащихся), а в Славянске – 7 классов (186 учащихся).

Всего в Донецкой области зарегистрировано 2196 заболевших коронавирусом. За сутки опасная инфекция выявлена у 46 человек. Двое умерли.

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