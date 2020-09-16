«Всегда находился в первых рядах» В Луганске открыли мемориальную доску сотруднику «Беркут» Ярославу Ярошенко

Ярослав Ярошенко получил несовместимое с жизнью осколочное ранение. Фото: МВД ЛНР

В столице Луганской Народной Республики открыли мемориальную доску сотруднику ОМОН «Беркут», старшине Ярославу Ярошенко, который погиб в феврале 2015 года в поселке Чернухино.

- Мы вместе с ним принимали участие на Майдане в 2014 году, - рассказывает командир «Беркут» МВД ЛНР Валерий Костенко. - На протяжение более 3-х месяцев он стойко выносил все тяготы. Всегда находился в первых рядах, никогда ни от чего не отказывался, всегда приходил на помощь.

Командир вспоминает, что те человеческие качества, которые проявились в Ярошенко на Майдане, они были проявлены и здесь, в период боевых действий на территории Луганской Народной Республики.

- Мы всегда будем помнить о тех, кто пал на полях сражений для того, чтобы мы могли рассчитывать на мирное будущее без обстрелов и смертей. И наша основная обязанность не дать никому забыть и переписать нашу историю, – сказала руководитель проекта «#Медиагвардия» Анастасия Иванюк.

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