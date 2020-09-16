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Писатели-фантасты передали весь свой гонорар на создание «Донецкой азбуки»

На «Донецкую азбуку выделено» 300 тысяч рублей
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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На «Донецкую азбуку выделено» 300 тысяч рублей

На «Донецкую азбуку выделено» 300 тысяч рублей

Фото: Виктория ТУШКОВА

Участники второго международного фестиваля фантастики «Звезды над Донбассом», передали весь свой гонорар за сборник рассказов «#ЖивиДонбасс» на создание «Донецкой азбуки». Об этом рассказал российский писатель-фантаст Роман Злотников.

- На этот сборник было выделено 300 тысяч рублей гонорарных. Все авторы от гонорара отказались. И эти деньги сейчас пойдут на финансирование «Донецкой азбуки.

Он отметил, что «Донецкая азбука» была написана писателем Сергеем Волковым, а оформила ее писатель и художник из Донецка Дарина Лысакова.

Напомним, что в Донецке прошел второй международный фестиваль фантастики «Звезды над Донбассом».

- Сколько в древности было государств, от которых ничего не осталось несмотря на всю их силу, - там не было литературы. И вот, что из трех городов Донецк стал тем местом, где проводятся фантастические конвенты - Москва, Санкт-Петербург, а вот теперь еще и Донецк, - это очень важно, и подобная инициатива еще откликнется добром, - сказал Злотников.

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