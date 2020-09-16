«Везли на мотобаркасах в нейтральные воды Азовского моря» В ДНР задержали табачных контрабандистов

Контрабанду доставляли на мотобаркасах. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике задержали членов преступных группировок, которые незаконно производили и незаконно транспортировали сигареты в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Сотрудники УБОП задержали в Новоазовске группу лиц, которые на мотобаркасах вывозили табачные изделия в нейтральные воды для дальнейшей реализации на территории Российской Федерации, - рассказывают правоохранители. - По данным МВД, во время обыска у злоумышленников были изъяты два мотобаркаса, порядка 112 коробов с сигаретами и крупная сумма денежных средств в различных валютах.

В МВД Республики рассказали, что оборот группировки за время деятельности составил около 18 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - рассказали в правоохранительном ведомстве ДНР.

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