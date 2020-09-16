Из-за угроз СБУ шесть сотрудников ж/д станции в Рубежном решили уволиться

В Рубежном выявляют людей с антиукраинскими настроениями. Фото: ssu.gov.ua

Шесть сотрудников железнодорожной станции в Рубежном решили написать заявление на увольнение из-за угроз службы безопасности Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко

- После задержания бывшего работника погрузочной станции Дьяченко, осуществлявшего фотофиксацию на личный мобильный телефон принимаемой им техники 92-й бригады ВСУ, сотрудники СБУ провели изучение личных дел работников железнодорожной станции. За вчерашний день допрошено девять сотрудников, - рассказал Филипоненко.

Он отметил, , что при досмотре сотовых телефонов у пяти человек были обнаружены записи в телефонной книге с кодом российского региона, а также операторов связи «Феникс» и «Лугаком».

- Телефонные аппараты были изъяты с проведением предварительных следственных мероприятий в отношении их владельцев. Угрозы и запугивания со стороны СБУ привели к написанию заявлений на увольнение шести сотрудников станции, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в ДНР ускорят паспортизацию

Очередь за паспортами ДНР растянулась до 2023 года (подробности)