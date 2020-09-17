Начальник ракетно-артиллерийского склада ВСУ организовал в лесу тайник для ворованных боеприпасов

Сообщник начальника дезертировал из части. Фото: штаб ООС

Начальник склада вооружения 25-й бригады вооруженных формирований Украины организовал в лесу тайник для ворованного оружия. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- На складе имущества 25-й бригады в населенном пункте Половинкино проводится инвентаризация имущества службы, в ходе которой выявлена организация незаконного схрона и хищение боеприпасов начальником склада сержантом Ярук, - сказал он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что в ходе проверки установлена недостача 15 000 патронов, 15 выстрелов к РПГ-7, 32 гранат РГД-5 и 23 мин ПМН-2.

За сержантом была установлена слежка. Его поймали его в ходе изъятия недостающих патронов из тайника в лесном массиве на окраине населенного пункта Половинкино.

В тот же день из подразделения дезертировал сообщник начальника склада - старшина парашютно-десантной роты Гаценко, - рассказал Филипоненко.

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