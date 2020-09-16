В ДНР заявили о стрельбе с украинской стороны

Было зафиксировано 25 выстрелов. Фото: штаб ООС

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшие сутки украинские вооруженные формирования не открывали огонь по территории ДНР.

Однако, вечером, 15 сентября, на позициях киевских силовиков были зафиксированы выстрелы.

В 17.25 и 18.40 в нарушение дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня украинские военные произвели 25 одиночных выстрелов из стрелкового вооружения на позициях вблизи Марьинки и Новомихайловки, - рассказали в СЦКК.

Отмечается, что в предыдущие сутки войска армии Киева соблюдали режим прекращения огня, при этом один раз нарушили условия допмер контроля и усиления перемирия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке продолжает работу выставка памяти народного художника Владимира Шенделя

Выставка «Последняя осень» экспонируется в столичном художественном музее «Арт-Донбасс» (подробности)