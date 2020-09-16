На улицы Донецка вышли отремонтированные трамваи и троллейбусы

Был проведен капитальный ремонт. Фото: gorod-donetsk.com

В городской администрации Донецка сообщили о выходе на маршруты отремонтированного общественного транспорта.

- Вышли два трамвайных вагона – обслуживающие маршруты № 9, 10, 15, 1 и один – технический, а также три троллейбусные машины, обслуживающие маршруты № 2, 11, 7, 10, 17, 14, - рассказали в мэрии.

Отмечается, что проведены ремонты пяти туристических автобусов большой вместимости марки King Long, осуществляющих загородные перевозки.

- В рамках текущих, средних и капитальных ремонтов были проведены: кузовные работы, ремонт агрегатов, замена облицовки, перешивка сидений и малярные работы, которые осуществлялись силами работников вагоноремонтных и троллейбусноремонтных мастерских, а также пассажирского автотранспортного подразделения коммунального предприятия администрации Донецка «Донэлектроавтотранс», - рассказали в администрации города.

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