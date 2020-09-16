Глава ДНР проведет прямую линию с жителями Донбасса

Денис Пушилин ответит на вопросы жителей Донбасса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во вторник, 22 сентября, в 19.00 пройдет прямая линия с Денисом Пушилиным. Она будет проходить в телевизионном формате. Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

- В текущем году это будет уже вторая прямая линия с жителями Республики. Открытый диалог с людьми показал положительный результат, - говорит Глава ДНР Денис Пушилин. - Благодаря прямым линиям и общению с людьми в городах и районах руководство страны получает всю необходимую информацию о существующих проблемах, узнает из первых уст, что именно волнует наших граждан.

Вопрос можно отправить в текстовом формате на сайт Главы ДНР через форму «Обратиться».

Прямая линия будет транслироваться по всем республиканским телеканалам и в онлайн-режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий цирк открывает новый сезон

10 октября в «Космосе» стартует грандиозное ледовое шоу «Айсберг» (подробности)