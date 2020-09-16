Лечение от коронавируса в ЛНР продолжают 100 жителей

С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 23 случая смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у трех жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 16 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 792, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 692 человека.

- С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 23 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - сказали в Минздраве ЛНР.

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