ОБСE зафиксировали присутствие солдат ВСУ на участке разведения в Золотом

Присутствие солдат отмечено в районе Золотого. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что наблюдатели Международной миссии ОБСЕ зафиксировали присутствие трех киевских силовиков на участке разведения сил и средств в районе Золотого.

- Наблюдателями миссии ОБСЕ отмечено нахождение трех военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады вблизи участка разведения в районе населенного пункта Золотое на бывших позициях ВСУ, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Осадчий отметил, что этот факт подтверждается официальным отчетом СММ ОБСЕ от 15 сентября 2020 года.

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